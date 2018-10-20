Саудовская Аравия официально признала убийство журналиста в своем консульстве

Мир

Саудовская Аравия после долгого молчания наконец официально подтвердила гибель известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. 59-летний обозреватель Washington Post 2 октября зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого живым его уже не видели. В течение 18 дней власти Саудовской Аравии хранили молчание, но 20 октября наконец выступили с заявлением в эфире государственного телевидения.

Эр-Рияд признал, что Хашогги приехал в консульство для получения документов, необходимых для его предстоящей свадьбы. Согласно официально озвученной версии, смерть журналиста стала результатом конфликта с официальными лицами в консульстве: словесная перепалка вылилась в стычку и закончилась смертью Хашогги, а затем представители консульства попытались скрыть этот случай. Как сообщает CNN, было также объявлено, что по итогам расследования пять высокопоставленных чиновников лишились должностей, 18 саудовцев задержаны.

На заявление Саудовской Аравии уже отреагировал президент США. Дональд Трамп считает, что инцидент в консульстве — неприемлемый, но открыто объявить в телеэфире о результатах расследования — это был «хороший первый шаг, отличный шаг». Трамп заявил, что намерен дополнительно обсудить смерть журналиста с властями Саудовской Аравии.

Напомним, ранее стало известно, что все происходившее в здании консульства Саудовской Аравии — а именно пытки и жестокое убийство журналиста — было записано на «умные часы» Хашогги. Более того, некие лица пытались удалить запись из памяти Apple Watch, но ввели неправильный пароль и не учли, что информация сохранялась на iCloud.

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