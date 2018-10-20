Украина

Похолодание пришло: какой будет погода в ближайшие дни

После солнечных дней и нескольких температурных рекордов последняя декада октября запомнится холодной погодой. Снижение температуры уже почувствовали в западных регионах, а в областных центрах в Западной Украине готовятся с 22 октября включить отопление в домах.

Ночные температуры 21 октября в западных областях останутся в пределах +5…7 градусов, ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется максимум до 13 градусов.

Чуть теплее будет погода в восточной части страны. В Донецкой и Луганской области еще на день задержатся комфортные +15…17 градусов, но с 22−23 октября и эти регионы почувствуют общую тенденцию к похолоданию.

Напомним, народные синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Украине возможен мокрый снег. Дожди ожидаются по всей территории Украины, а в ряде регионов будут сопровождаться штормовым ветром 15−20 метров в секунду.

До конца дня 20 октября в западных и северных областях ожидается сниженная видимость на дорогах из-за туманов.

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