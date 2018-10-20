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Прошу всех украинцев в мире поддержать наших героев, — Порошенко о старте "Игр Непокоренных-2018"
В Австралии стартовали международные спортивные соревнования для ветеранов «Игры Непокоренных». Украинская делегация находится в Сиднее с 18 октября, и ее прибытие в аэропорт стало триумфальным. Как сообщает Укринформ, с членами украинской команды хотели сфотографироваться все команды, которые прибывали в этот день — из США, Германии и Польши.
Поддержать нашу команду решили более полусотни австралийских украинцев, которые пришли в аэропорт в национальных костюмах, с флагами Украины. Большинство прибывших в аэропорт украинцев специально сзяли на этот день отпуска.
«Мы уже третий день подряд встречаем национальные команды, но такого теплого и торжественного приема еще не видели», — поделились впечатлениями от встречи украинской команды в оргкомитете Игр.
А президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев со всего мира поддержать наших героев на международных соревнованиях. Об этом он написал в Facebook 20 октября.
«Прошу украинцев со всего мира поддержать наших героев. И пусть во всем мире нашим общим лозунгом будет лозунг: «Слава Украине!», — отметил глава государства.
Он также поделился убеждением в том, что украинцы снова будут лучшими на Играх, продемонстрировав «всю силу и несокрушимость украинской армии».
«Игры Непокоренных» в 2018 году продлятся до 27 октября. В состав украинской команды входят 15 бывших военных, которые будут соревноваться в 11 адаптированных видах спорта. Ранее «ФАКТЫ» рассказали об одном из украинских спортсменов — Александре Чалапчие.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!