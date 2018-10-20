Состояние трех жертв "керченского стрелка" остается крайне тяжелым

Происшествия

В медицинских учреждениях аннексированной Керчи, Симферополя и Москвы остаются 45 пострадавших в результате керченского теракта 17 октября, из них 25 детей. Трое пациентов находятся в состоянии крайней тяжести (все они доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве), сообщает пресс-служба российского Минздрава.

Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 32 — в состоянии средней тяжести.

Также подтверждена информация о развитии инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в Симферопольскую клинику. Туда решено направить детскую реанимационную бригаду и профильных специалистов для решения вопроса о необходимости эвакуации пациенток в московскую клинику.

Напомним, 17 октября в политихническом колледже Керчи прогремел взрыв, а затем выстрелы. Оккупанты заявили, что организатором теракта был ученик техникума Владислав Росляков 2000 г. р. Он покончил жизнь самоубийством. Дело переквалифицировали со статьи «Теракт» на статью «Убийство».

19 октября в Крыму начали хоронить жертв теракта в Керчи, а следствие обнародовало возможный маршрут стрелка и видео его последних шагов перед входом в колледж.



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