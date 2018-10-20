Умерла вдова Сальваторе Феррагамо и почетный президент одноименного модного дома (фото)

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У себя дома в городе Фьезоле (итальянский регион Тоскана) в возрасте 96 лет скончалась вдова легендарного Сальваторе Феррагамо — основателя одноименного итальянского модного дома Salvatore Ferragamo. Ванда Милетти Феррагамо, много лет возглавлявшая компанию, в последние годы занимала пост ее почетного президента.

Сальваторе Феррагамо основал фирму по производству обуви в 1927 году — вернувшись в Италию из США, где он работал в Голливуде, создавая на заказ туфли для актрис — в том числе для Греты Гарбо, Мэрилин Монро и Одри Хепберн.

Как сообщает Bloomberg, Сальваторе в Ванда познакомились в 1940 году и поженились пять месяцев спустя. Ей тогда было всего 18 лет. Супруг был на 24 года старше.

Ванда овдовела в 1960 году и сразу возглавила семейное дело. Под ее руководством компания расширила ассортимент и превратилась в один из крупнейших и известнейших в мире домов моды. Сейчас Salvatore Ferragamo выпускает помимо обуви одежду и аксессуары.

У Ванды было шестеро детей (двоих из них уже нет в живых), а также имеется 23 внука и около 40 правнуков.

Ванда и Сальваторе

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