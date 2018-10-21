Украина

Украина обвинила российских военных в глумлении над телами погибших жителей Луганщины

Террористы, воюющие на стороне т.н. ЛНР, отказываются эвакуировать тела двух жителей населенного пункта Золотого-4, которые погибли 18 октября в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. С таким заявлением выступила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

Сообщается, что координаты вероятных мест нахождения тел погибших миссия ОБСЕ, чей беспилотник совершал облет территории, сообщила всем заинтересованным сторонам.

На основании полученных данных украинская сторона СЦКК пришли к выводу, что гражданские (мужчина 1973 года рождения и и женщина 1972 года рождения) погибли, попав на заминированный боевиками участок местности.

Карта местности

Обое были жителями населенного пункта Золотое-4 и шли в сторону Золотого-5 по неконтролируемой Украиной территории.

19 октября родственники погибших обратились в Международный Комитет Красного Креста, а украинская сторона СЦКК — в офис СММ ОБСЕ в Донецке, однако боевики отказываются обеспечить вывоз тел с подконтрольной им территории. Таким образом, тела продолжают лежать под открытым небом.

Напомним, Золотое-5 было взято под контроль украинских военных в конце сентября. В штабе Операции Объединенных сил тогда объяснили, что это было сделано ради сохранения жизни и здоровья жителей Золотого-4.

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