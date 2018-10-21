Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм после интервью мужа два дня плакала и легла в клинику

После интервью, которое Дэвид Бекхэм дал австралийскому телеканалу, его жена Виктория плакала два дня подряд. А потом легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден, специализирующуюся на снятии стресса и исправлении «эмоционального баланса».

Как пишет издание The Sun, откровения бывшего спортсмена с журналистами произвели у него дома эффект разорвавшейся ядерной бомбы. Виктория чувствует себя униженной. Она не может понять, зачем супруг проявил такую бестактность, публично заявив, что брак с ней — это «тяжелая работа», которая становится «все труднее».

О том, что она отдыхает в немецком санатории, Виктория сообщила в соцсети Instagram.

Упорные слухи о том, что Дэвид и Виктория, которые поженились 19 лет назад, находятся на грани развода, ходят уже несколько месяцев.

Ранее Виктория Бекхэм снялась для Vogue и рассказала о своем «пятом ребенке».

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