Главный хореограф "Танців з зірками" назвала своих фаворитов

Шоу-бизнес

Главный хореограф популярного шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко дала «ФАКТАМ» эксклюзивное интервью. Известная танцовщица не скрывает, что порой ей приходится непросто: она ставит несколько номеров участникам и контролирует все постановки, которые выходят в эфир. Иногда репетировать приходится даже по ночам. А дома Алену ждет маленький сын.

Несмотря на все трудности, Алена полностью отдается проекту. «ФАКТАМ» она рассказала, кого считает лидерами на паркете: «Их можно вычислить даже по таблице голосования. Есть пары, которые постоянно держатся в топе, как, например, Паша Вишняков, Иракли Макацария. Есть те, кто занимает стабильную среднюю строку, как Игорь Ласточкин».

Танцовщица считает: секрет успеха Павла Вишнякова — в его харизме, ведь кроме хорошей техники он демонстрирует и актерский талант. «Я знаю, о чем говорю — в прошлом сезоне я сама работала с актером и режиссером Ахтемом Сейтаблаевым, — вспоминает Алена. - Это совершенно другие люди, которые настолько глубоко вникают в хореографию, что для них каждое движение что-то значит. Наверное, поэтому их танец получается более осмысленным. Ведь танец — это не просто чисто техническое исполнение движений. Это сочетание техники, эмоций, удовольствия и души».

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте на «ФАКТАХ»: «С некоторыми парами из „Танців з зірками“ мы репетируем даже ночью».

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