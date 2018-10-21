Происшествия

В Одессе из револьвера стреляли в иностранку (фото)

В воскресенье, 21 октября, в Одессе неизвестные стреляли в иностранку.

«ЧП произошло в Малиновском районе города, — сообщили в главке Нацполиции. — Находящуюся без сознания 52-летнюю женщину доставили в больницу с улицы Святослава Рихтера. Сейчас потерпевшей занимаются медики».





По неофициальным данным, потерпевшая — гражданка Вьетнама, якобы она специализируется на обмене валюты, в частности, на промтоварном рынке «7-й километр». Как стало известно «ФАКТАМ», злоумышленники ранили ее из револьвера системы Флобера и завладели сумкой с деньгами.

Медики оценивают состояние потерпевшей как тяжелое.

Напомним, на днях из Одессы выдворили грузинского вора в законе, который приехал курировать преступные группировки, занимающиеся грабежами и разбоями.

А несколько дней назад в Виннице задержали рецидивиста, который стрелял в патрульных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter