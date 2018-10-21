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Украина

Трасса Киев — Одесса перекрыта из-за протестов

17:49 21 октября 2018   1079
Протесты
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

21 октября большая группа жителей поселка городского типа Затока — известного курорта на самом берегу Черного моря, перекрыли оживленную автомагистраль Киев — Одесса, протестуя против застройки пляжей.

С плакатами: «Верните пляжи народу!», «Сохраним пляжи Затоки детям», «Затока уплывает в частные руки!» и т. п., они непрерывно ходили по пешеходному переходу «туда -сюда» на Киевской трассе, блокируя проезд для автомобилистов.

По словам митингующих, к подобной «мере воздействия» они прибегли вынужденно, в знак протеста против келейно принятого поселковым советом плана застройки 50 гектаров побережья в поселке.

«11 октября ночью была проведена тайная сессия поселкового совета, на которой было отдано в частные руки под застройку отелями километры песчаных пляжей. Первая акция протеста состоялась неделю назад в самой Затоке, но ни к чему не привела. Потому мы обратились к правительству Украины с настоятельной просьбой вмешаться в ситуацию, при которой происходит наглый дерибан пляжей в нашем курортном поселке. Нужно отметить, что общая стоимость упомянутых пляжных участков составляет сотни миллионов долларов…», — пояснил Николай, один из активистов.

Прибывшим на место события и поддерживающим общественный порядок полицейским ничего не остается, как направлять поток транспорта в объезд.

Как писали «ФАКТЫ», 14 октября в Затоке сотни людей перекрыли дорогу на соседний город Белгород-Днестровский в районе станции «Солнечная».

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