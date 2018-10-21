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Памела Андерсон завершила свое участие во французских «Танцах со звездами» на костылях (фото, видео)
Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон, которая ранее переехала во Францию, судя по всему, завершила свое участие во французском варианте телешоу «Танцы со звездами» из-за серьезной травмы. 51-летняя секс-бомба опубликовала у себя в Instagram фотографию, где она сидит на диване в номере парижского отеля в домашнем халате: на ноге у нее фиксирующая повязка, а рядом стоят костыли.
Во время репетиции очередного танца Андерсон повредила мышцы икры. «Я думала, что она у меня взорвалась», — говорит звезда. Травма причинила ей сильную боль.
Как пишет Daily Mail, в шоу Памела принимала участие вместе с профессиональным танцором Максимом Дереймезом. Именно Максим сопроводил партнершу в отель и отнес ее в номер на руках.
«Я не могу двигать ступней. Не могу встать на ногу, не почувствовав боли. Теперь я на костылях. Но надеюсь, что смогу продолжать танцевать», — говорит Памела. Однако субботнее шоу от 20 октября Памела уже вынуждена была пропустить. Она рассчитывает поправиться к концу следующей недели и вернуться в телеэфир, хотя врачи в этом не уверены.
Напомним, что у участников украинских «Танців з зірками» также возникали проблемы со здоровьем. Так, Евгений Кот, который танцует в паре с певицей Мишель Андраде, попал в больницу с воспалением легких (у самой Мишель также была травма колена). А Оксана Марченко покинула проект из-за сломанного ребра.
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