Участник "Танців з зірками" попал в больницу накануне прямого эфира (фото)

Шоу-бизнес

Участник «Танців з зірками» Евгений Кот, который танцует в паре с певицей Мишель Андраде, попал в больницу. У хореографа диагностировали воспаление легких. Об этом рассказал сам Евгений в Instagram, разместив фото, где ему делают процедуры.

«Говорила мне мама, не танцуй босяком. Обидно, досадно, но это воспаление легких. Наташа говорит, что я слишком ответственно отношусь к своей работе, поэтому не замечаю того, о чем мне хочет сказать мое тело. Вот, что получилось», — написал Евгений Кот.

Сколько времени хореограф проведет в больнице и сможет ли он выйти на паркет в следующем эфире, который состоится уже завтра, 21 октября, не известно. При таком заболевании врачи категорически против физических нагрузок.

Напомним, это не первая проблема со здоровьем участника развлекательного шоу «Танці з зірками». Ранее из-за травмы добровольно покинула проект Оксана Марченко, которая на тренировке сломала ребра. На прошлом эфире с травмой колена танцевала партнерша Кота Мишель Андраде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не смогла принять участие в шоу певица Слава Каминская, которая серьезно травмировала позвоночник, а грузинскому холостяку Иракли Макацария пришлось танцевать с жестким фиксатором на шее, поскольку партнерша неудачно выполнила поддержку.

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