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Российская звездная пара Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказала о своей страшной болезни
Лидер популярной в 90-е группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова борются с тяжелым недугом. В августе этого года у артистов почти одновременно диагностировали рак кожи. Об этом супруги откровенно рассказали в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Первой заболела Наталья. Заметив на ноге небольшое пятнышко, она обратилась к медикам, которые поставили диагноз кератоз (это собирательный термин, под которым понимают целую группу заболеваний невоспалительного характера, связанных с нарушением ороговения кожи). Тогда врачи не заподозрили ничего страшного и посоветовали мазь. Потом похожее пятно появилось на лице Виктора.
«Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет, посоветовал удалить пятно у косметолога лазером. Я удалил, а через полгода оно появилось опять. Врач снова посоветовал обратиться к косметологу, и я опять удалил его лазером. Когда проблема возникла в третий раз, мы вместе обратились к врачу. Прошли обследование, сдали анализы и уехали отдыхать в Италию. И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: „Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи“. Разумеется, мы были просто в шоке. Отдыхать не было никаких сил, поменяли билеты и приехали в Москву», — рассказал Рыбин.
47-летняя Наталья и 56-летний Виктор долго скрывали свой диагноз даже от близких. Но теперь решили рассказать о нем публично, чтобы уберечь других и предупредить всех о коварности рака. Супруги уже прошли 13 сеансов лучевой терапии. И ждут результатов. Виктор и Наталья уверены, что справятся с болезнью.
Причиной возникновения заболевания могла послужить любовь артистов к загару. Они любили проводить время на пляже, даже дома у них был солярий. «Мы же регулярно раз в год проходили обследования, следили за здоровьем, но на солнце не обращали внимания. Наоборот считали, что это же витамин Д, это полезно. И вот дозагорались», — призналась Сенчукова.
Напомним, Виктор и Наталья вместе уже 28 лет. Сенчукова — третья жена Рыбина. Они воспитывают 19-летнего сына Василия. От второго брака у Виктора есть взрослая дочь Мария, которая служит в полиции. Известность Виктору Рыбину принесли хиты «Страна Лимония», «Море пива», «Комунальная квартира».
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