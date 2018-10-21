Европарламент обсудит поведение Путина в Азовском море

Политика

Европейский парламент решил провести дебаты из-за нарушения Россией международного морского права в Азовском море. Соответствующий вопрос запланирован для обсуждения во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза 23 октября в Страсбурге.

По результатам дебатов будет принята резолюция, голосование по которой будет проведено 25 октября, сообщает Укринформ.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности Украины о контрмерах против агрессивного поведения России в Азовском море.

Меры приняты из-за того, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины, а также на блокирование прохода судов в украинские порты и обратно.

Также Россия развернула незаконную хозяйственную деятельность и добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях, в том числе на шельфах Черного и Азовского морей и браконьерский вылов морепродуктов в украинской экономической зоне.

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