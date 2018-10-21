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Число пострадавших от теракта в Керчи возросло
Число пострадавших в результате теракта Керчи выросло до 73 человек. В медицинских учреждениях лечатся 47 пострадавших. В детскую больницу в Симферополе 20 октября обратился еще один студент колледжа.
Оккупационные власти вечером 20 октября доставила из оккупированного Симферополя в Москву двух студенток, которые находятся в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости».
Как писали «ФАКТЫ», 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи произошел взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, около 50 человек были ранены. В больницах остаются 45 пострадавших.
Оккупанты заявили, что 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже, после чего сам застрелился.
Украинская прокуратура открыла производство из-за стрельбы в Керчи. События расследуют как террористический акт. Президент Петр Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких в результате стрельбы и взрыва в колледже в оккупированной Керчи.
Оккупанты сначала признали трагедию в Керчи терактом, а позже переквалифицировали дело на массовое убийство. В аннексирована Крыму объявили трехдневный траур по погибшим.
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