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Опубликованы фото всех жертв бойни в Керчи
Опубликованы фото всех жертв жуткого массового убийства в Керчи, во время которого студент Влад Росляков расстрелял студентов и преподавателей, устроил взрыв и застрелился сам. Погибли 21 человек. Многие были ранены.
Фотографии студентов
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил «ФАКТАМ», что трагедия в Керчи могла быть организована российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину и, таким образом, оправдать возможное вторжение в нашу страну.
Фото: Комсомольская правда
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.