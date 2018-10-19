Опубликованы фото всех жертв бойни в Керчи

Происшествия

Опубликованы фото всех жертв жуткого массового убийства в Керчи, во время которого студент Влад Росляков расстрелял студентов и преподавателей, устроил взрыв и застрелился сам. Погибли 21 человек. Многие были ранены.

Фотографии студентов

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил «ФАКТАМ», что трагедия в Керчи могла быть организована российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину и, таким образом, оправдать возможное вторжение в нашу страну.

Фото: Комсомольская правда

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