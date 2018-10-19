Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Опубликованы фото всех жертв бойни в Керчи

7:34 19 октября 2018   658
Расстрел в Керчи
Инф. «ФАКТОВ»

Опубликованы фото всех жертв жуткого массового убийства в Керчи, во время которого студент Влад Росляков расстрелял студентов и преподавателей, устроил взрыв и застрелился сам. Погибли 21 человек. Многие были ранены.

Фотографии студентов

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил «ФАКТАМ», что трагедия в Керчи могла быть организована российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину и, таким образом, оправдать возможное вторжение в нашу страну.

Фото: Комсомольская правда

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины