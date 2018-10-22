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Падут первыми: известный уфолог определил страну, которая станет жертвой Нибиру (видео)
Известный американский уфолог Скотт Уоринг (ufologist Scott Waring) считает, что первой жертвой смертоносной планеты Нибиру станет родина национального аэроскосмического агентства NASA — Соединенные Штаты Америки. Такой вывод он сделал после изучения ряда видео, которые появились в последнее время.
«Последней каплей», переполнившей чашу терпения и убедившей Уорринга в правильности подобных выводов, стал очередной НЛО, замеченный над Мехико: инопланетный корабль совершал разведывательный облет, даже не пытаясь маскироваться.
Судя по снятому видео, неизвестный объект занимался целенаправленным сбором информации, досконально обследуя особенности топографии Мехико. Именно так, по мнению уфолога, действуют все разведывательные подразделения, прежде чем основные силы пойдут в решающую атаку.
К сожалению, мексиканцы, по словам Уоринга, перестали реагировать на визиты непрошенных гостей и не осознают, что их страна в ближайшее время станет плацдармом пришельцев перед нападением на США.
Почему именно США? По мнению исследователя, пришельцы точно рассчитали, что с уничтожением самой мощной державы мира Земля погрузится в панику и хаос, и пришельцам не составит большого труда поработить остальной мир.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США также заметили признаки появления звездной системы Нибиру.
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