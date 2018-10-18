Злобный коричневый карлик: в США заметили приближение зловещей системы Нибиру

Наука и технологии

Три дня назад в США очевидцы заметили коричневый карлик Нибиру и голубую планету возле него. Об этом сообщает The Koz Telegram.

Свидетели появления смертоносного объекта утверждают, что видно его было всего несколько минут, после чего он скрылся за атмосферой.

При этом, анализируя снимки и сопоставляя их с другой имеющейся в их распоряжении информации, эксперты пришли к выводу, что речь не просто об одной планете, а о целой звездной мини-системе Нибиру с коричневым карликом в основе.

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Нельзя сказать, что в их появлении было нечто необычное: исследователи и ранее говорили, что вокруг потухшей звезды вращается землеподобное тело или даже ряд тел, однако запечатлеть его до последнего времени не удавалось.

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С учетом же того, что ранее Нибиру пыталась «маскироваться» от взора землян, а теперь показывается им в открытую, можно сделать вывод, что речь идет о «рекогносцировке» — разведке перед полномасштабным вторжением на нашу планету и уничтожением человечества.

Конечно, виденное небесное явление повергло в уныние уфологов.

«Катастрофа на горизонте, это очень плохо для всех нас», — заявили ряд авторитетных исследователей.

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Многочисленные специалисты утверждают, что мощная космическая конструкция уже вошла в Солнечную систему и стремительно направляется к ее центру. Это, по мнению уфологов, приведет к массовым переменам на Земле, которые ощущаются уже сейчас.

К примеру, не утихающие ураганы в Атлантике есть ничем иным, как следствием влияния гигантского коричневого карлика, активность которого, наряду с воздействием Солнца, повышает среднестатистическую температуру на планете. Это приводит к миграции воздушных масс и образованию ураганов. Между тем, исследователи подчеркивают, что по мере приближения Нибиру к центру Солнечной системы климатические изменения на Земле будут происходить все сильней.

К сожалению, обезвредить звездную систему Нибиру имеющимися на вооружении NASA средствами никак не получится: не помогут ни выстрелы ракет, ни лазерные пушки — они могут сбить с курса одинокий астероид, но бессильные против целой системы. И людям остается лишь надеяться, что присутствие Нибиру обойдется им «малой кровью»: согласно предсказаниям древних шумеров, человечество будет вынуждено уйти под землю и дожидаться там отлета беспощадных аннунаков. И только после этого можно будет говорить о возрождении цивилизации — до следующего прилета инопланетян через 3600 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Звезда смерти» начала на днях безжалостную бомбардировку Луны астероидами, и следующей ее целью наверняка станет Земля.

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