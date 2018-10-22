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- 7:34 А кто это стоит? На видео бойни в Керчи обнаружили странного человека
А кто это стоит? На видео бойни в Керчи обнаружили странного человека
После обнародования видео массового расстрела студентов в Керчи, пользователи соцсетей активно обсуждают некоторые странности, которые им удалось заметить.
Так, люди заметили, что в то время, когда «керченский стрелок» гулял по коридору техникума и стрелял в каждого, кто попадался ему на пути, сзади него находился кто-то неизвестный.
В комментариях пользователи делятся предположениями кто бы это мог быть.
«Куратор ФСБшный…» — предположил идин из них.
«А где на этом фото вообще ружье,? На других фотках этого момента есть у него в руках…» — заметил другой.
«Мишкин? Или Чепига?» — пошутил третий.
Как писали «ФАКТЫ», стало известно, что стрелять из огнестрельного оружия «керченский стрелок» научился в детском лагере «Артек». По соцсетям распространяется фото будущего нападавшего, который позирует возле пораженной мишени в «артековской» форме и с оружием в руках. Учения прошли под патронатом Министерства внутренних дел России.
17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.
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