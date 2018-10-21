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В сеть попало жуткое видео бойни в Керчи (18+)

11:27 21 октября 2018   813
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Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось еще одно шокирующее видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, где во время взрывов и стрельбы погиб 21 человек.

Его выложил в сеть телеканал «Россия 24».

Напомним, бойню в родном колледже 17 октября устроил Влад Росляков, мотивы действий которого пока не установлен. Сначала он взорвал самодельную бомбу в столовой, а затем начал стрелять по студентам.

По состоянию на 21 октября в медицинских учреждениях аннексированной Керчи, Симферополя и Москвы оставались 46 пострадавших в результате керченского теракта 17 октября, из них 25 детей. В состоянии крайней тяжести находятся пятеро пациентов.

По уточненным данным, в московских клиниках находятся двое пострадавших при теракте.

Одновременно стали известны неизвестные факты из детства Рослякова и появились сведения о том, где он взял деньги на оружие и взрывчатку.

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