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- 9:20 В Киеве произошло тройное "пьяное" ДТП с переворотом
В Киеве произошло тройное "пьяное" ДТП с переворотом (фото)
В воскресенье, 21 октября, в Киеве произошло ДТП с тремя автомобилями.
Как сообщает «Информатор», авария случилась на Харьковском массиве. Во дворе дома по адресу Тростянецкая, 6а пьяный водитель автомобиля Ford Escort врезался в Skoda Octavia и внедорожник Lexus 400h. От удара Ford перевернулся на крышу.
По словам владельцев пострадавших машин, нетрезвый водитель Ford ехал на большой скорости, не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. Кроме того, мужчина при этом чуть не сбил пожилую женщину, которая успела вовремя отскочить в сторону.
Местные жители сообщили, что водитель Ford живет в соседнем доме и регулярно принимает наркотики.
Однако полицейские озвучили иную версию: мужчина за рулем Ford на перекрестке уходил от столкновения с другой машиной, зацепил Skoda и Lexus, наехал на бордюр и перевернулся.
По словам очевидцев, водитель-нарушитель во время оформления аварии вел себя агрессивно, бросался на полицейских и устроил конфликт с владельцем Lexus. Правоохранители проверили его на драгере — прибор показал 1,41 промилле алкоголя в крови.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП, в котором под Киевом разбился автобус с артистами «Дизель Шоу», погибла известная актриса. Также сообщалось о ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, виновник которого водитель Seat Leon ехал со скоростью 180км/час. В результате Seat столкнулся с KIA, после чего врезался в электроопору. Детали машин разбросало на сотни метров.
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