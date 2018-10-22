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Украина

Известного боевика "ЛНР" убрали россияне из ЧВК "Вагнер": сделано резонансное признание

11:19 22 октября 2018   914
убийство Каргаева, «ЛНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Стали известны подробности убийства помощника Плотницкого.

Российская «Новая газета» нашла человека, выполнявшего грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина («повар Путина», близкий к Кремлю бизнесмен, которого связывают с фабрикой «интернет-троллей» и частной военной компанией «Вагнер»). 61-летний Валерий Амельченко начал работать с людьми Пригожина в конце 2012 — начале 2013 года. Он участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом.

Журналист Денис Коротков провел большое расследование и выяснил, что в 2014—2016 годах Амельченко и его людям приходилось «работать» в основном в Украине — причем как в Л/ДНР", так и на подконтрольной территории.

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«Об этой части своей „работы“ он рассказывал мало, откладывал на потом. Например, упоминал о том, как в Луганске из „пэбэшки“ (9-мм ПБ „пистолет бесшумный“) был ликвидирован некий важный персонаж, „правая рука Плотницкого“ — в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома», — пишет Коротков.

«По описанию, это очень похоже на убийство помощника „главы ЛНР“ Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке 2-го этажа в 6-м подъезде дома 12 по Суходольской улице в Луганске. Мы не можем считать эту информацию полностью подтвержденной, так как достаточных сведений, которые бы не были доступны в Сети, Амельченко сообщить не успел. Хотя детали и подробности как в данном случае, так и в других, о которых рассказывал Амельченко (все записи разговоров имеются в распоряжении редакции), дают возможность предположить, что он не лгал», — сделал вывод журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США ввели санкции против «ЧВК Вагнера»

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