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Известного боевика "ЛНР" убрали россияне из ЧВК "Вагнер": сделано резонансное признание
Стали известны подробности убийства помощника Плотницкого.
Российская «Новая газета» нашла человека, выполнявшего грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина («повар Путина», близкий к Кремлю бизнесмен, которого связывают с фабрикой «интернет-троллей» и частной военной компанией «Вагнер»). 61-летний Валерий Амельченко начал работать с людьми Пригожина в конце 2012 — начале 2013 года. Он участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом.
Журналист Денис Коротков провел большое расследование и выяснил, что в 2014—2016 годах Амельченко и его людям приходилось «работать» в основном в Украине — причем как в Л/ДНР", так и на подконтрольной территории.
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«Об этой части своей „работы“ он рассказывал мало, откладывал на потом. Например, упоминал о том, как в Луганске из „пэбэшки“ (9-мм ПБ „пистолет бесшумный“) был ликвидирован некий важный персонаж, „правая рука Плотницкого“ — в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома», — пишет Коротков.
«По описанию, это очень похоже на убийство помощника „главы ЛНР“ Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке 2-го этажа в 6-м подъезде дома 12 по Суходольской улице в Луганске. Мы не можем считать эту информацию полностью подтвержденной, так как достаточных сведений, которые бы не были доступны в Сети, Амельченко сообщить не успел. Хотя детали и подробности как в данном случае, так и в других, о которых рассказывал Амельченко (все записи разговоров имеются в распоряжении редакции), дают возможность предположить, что он не лгал», — сделал вывод журналист.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!