Известного боевика "ЛНР" убрали россияне из ЧВК "Вагнер": сделано резонансное признание

Украина

Стали известны подробности убийства помощника Плотницкого.

Российская «Новая газета» нашла человека, выполнявшего грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина («повар Путина», близкий к Кремлю бизнесмен, которого связывают с фабрикой «интернет-троллей» и частной военной компанией «Вагнер»). 61-летний Валерий Амельченко начал работать с людьми Пригожина в конце 2012 — начале 2013 года. Он участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом.

Журналист Денис Коротков провел большое расследование и выяснил, что в 2014—2016 годах Амельченко и его людям приходилось «работать» в основном в Украине — причем как в Л/ДНР", так и на подконтрольной территории.

Читайте также: Twitter рассекретил тысячи аккаунтов российских троллей

«Об этой части своей „работы“ он рассказывал мало, откладывал на потом. Например, упоминал о том, как в Луганске из „пэбэшки“ (9-мм ПБ „пистолет бесшумный“) был ликвидирован некий важный персонаж, „правая рука Плотницкого“ — в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома», — пишет Коротков.

«По описанию, это очень похоже на убийство помощника „главы ЛНР“ Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке 2-го этажа в 6-м подъезде дома 12 по Суходольской улице в Луганске. Мы не можем считать эту информацию полностью подтвержденной, так как достаточных сведений, которые бы не были доступны в Сети, Амельченко сообщить не успел. Хотя детали и подробности как в данном случае, так и в других, о которых рассказывал Амельченко (все записи разговоров имеются в распоряжении редакции), дают возможность предположить, что он не лгал», — сделал вывод журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США ввели санкции против «ЧВК Вагнера»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter