Twitter рассекретил тысячи аккаунтов российских троллей

Политика

Соцсеть Twitter обнародовала архив из более чем 10 миллионов твитов и других материалов, которые могут быть результатом работы спецслужб России и Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Доступной стала информация о 4 тысячах аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся близким другом Владимира Путина.

В сервисе микроблогов пояснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями в области социальных сетей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как российские тролли в социальных сетях используют британских подростков.

Даже основатель Microsoft Билл Гейтс призвал усилить контроль за социальными сетями, чтобы сделать их более безопасными.

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