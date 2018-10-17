- 21:34 Принято важное решение по стоимости газа для населения
- 21:15 Еще одна сенсация от 18-летней Ястремской: в Люксембурге одесситка разбила экс-первую ракетку мира
- 21:10 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 21:07 "Нет оправдания": в мире отреагировали на трагедию в Керчи
- 21:03 Порошенко заявил о планах закрепить в Конституции курс Украины в НАТО
- 20:55 Twitter рассекретил тысячи аккаунтов российских троллей
- 20:43 Наступило время ретроградной Венеры: известный астролог предупредила об опасности
- 20:36 Бойня в Керчи: Росляков мог состоять в так называемой "группе Колумбайн"
- 20:25 Стало известно, как бойня в Керчи повлияет на ситуацию на Донбассе
- 20:07 Назван ведущий Национального отбора на «Евровидение-2019»
Twitter рассекретил тысячи аккаунтов российских троллей
Соцсеть Twitter обнародовала архив из более чем 10 миллионов твитов и других материалов, которые могут быть результатом работы спецслужб России и Ирана. Об этом сообщает Reuters.
Доступной стала информация о 4 тысячах аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся близким другом Владимира Путина.
В сервисе микроблогов пояснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями в области социальных сетей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как российские тролли в социальных сетях используют британских подростков.
Даже основатель Microsoft Билл Гейтс призвал усилить контроль за социальными сетями, чтобы сделать их более безопасными.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"