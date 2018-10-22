Минздрав может оставить украинцев без крыши над головой

Украина

Вскоре благодаря настойчивости Минздрава шифер, трубы и другие асбестовые стройматериалы в Украине могут оказаться недоступны

В прошлом году Минздрав вынес постановление о запрете использования асбеста. Без согласования с Государственной регуляторной службой. Закрыв глаза на исследования Института медицины труда Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины. Минюст в связи с явными нарушениями тут же отменил это постановление. Однако Минздрав в судебном порядке до сих пор пытается отстоять свою, мягко говоря, странную позицию.

«В соответствии с Рекомендациями № 172 Международной организации труда „Об охране труда при использовании асбеста“ определено, что в основе запрещения или разрешения на использование определенных разновидностей асбеста и асбестосодержащих изделий и их замены другими веществами должна лежать научная оценка их опасности для здоровья, — говорит доктор медицинских наук, токсиколог Виктор Жирнов. — Наш Институт медицины труда провел исследования, проанализировав данные о заболеваемости за последнее десятилетие среди тех работников асбестовых заводов Украины», которые ежедневно имеют дело с хризотилом. Ученые проверили, сколько сотрудников этих предприятий попали в канцер-регистр Украины (так называется список людей, у которых диагностировано онкозаболевание). Оказалось, что риск таких заболеваний у сотрудников асбестового производства такой же, как у остальных украинцев. Вывод однозначен — при условии соблюдения производственной безопасности хризотиловый асбест безопасен".

Отстаивая свою позицию, Минздрав ссылается на данные ВОЗ об опасности асбеста. Вот только данные эти относятся к асбесту амфиболовому. Да и Конвенцией Международной организации труда «Безопасность при использовании асбеста» запрещен только амфиболовый асбест. Именно он использовался в Западной Европе, и исследования влияния амфибола на здоровье человека показали, что это действительно очень вредный минерал. В Украине же (как и на всем постсоветском пространстве) всегда использовался и используется по сей день асбест исключительно хризотиловый, поскольку территориально нам доступны только его месторождения. На украинские предприятия он доставляется в специальной упаковке прямиком из Казахстана.

В чем же отличие амфибола от хризотила? Это две разновидности асбеста. Почему же один вреден, а другой — безопасен?

«В амфиболе, наряду с кальцием, содержится железо которое влияет даже на структуру волокна, — объясняет Виктор Жирнов. — Волокно имеет форму твердых игл. Попадая в легкие, оно травмирует клетки. Но самое важное — амфиболовые волокна не растворяются под воздействием кислой среды организма. Волокна же хризотила содержат магний и кальций, имеют форму мягких шелковистых волокон, наподобие хлопка, при этом быстро растворяются под воздействием кислой среды и выводятся из организма, не оставляя следов».

В 2013 году группа ведущих токсикологов из Швейцарии, Канады, США, Великобритании, Испании и Мексики опубликовала в журнале «Critical Reviews in Toxicology» обзор «Пересмотр опасности хризотила для здоровья» («Health risk of chrysotile revisited»), в котором проведен сравнительный анализ опасности хризотилового и амфиболового асбеста для организма человека. Показано, что фиброзогенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень отличается и зависит от диаметра и типа волокон. Хризотил частично распадается в легких на короткие волокна, которые достаточно быстро выводятся из организма. Длинные (>20 µm) волокна хризотила быстро удаляются из легкого, не проникают в плевральную полость и не вызывают фиброза легких. Напротив, длинные волокна амфиболового асбеста сохраняются в легких, не выводятся из организма и быстро (в течение семи дней) проникают в плевральную полость, что и приводит к фиброзу легких и плевральному воспалению. Анализ проведенных эпидемиологических исследований показал различную канцерогенную активность хризотилового и амфиболового асбеста относительно возникновения легочных опухолей. Как и в случае других пылевых частиц (угольных, силикатных, кремнеземных и пр.), тяжелое и продолжительное воздействие хризотила может способствовать развитию опухолевого процесса в легких. Однако низкие концентрации хризотила не представляют никакой опасности для здоровья человека. Более того, даже высокие концентрации хризотила безвредны при кратковременном воздействии. Следовательно, хризотил не представляет опасности для населения, использующего изделия, содержащие хризотиловый асбест.

В прошлом году испанские ученые также провели исследования по влиянию асбеста на здоровье. Исследование «Первая идентификация наличия волокон асбеста в легких среди населения Испании» было опубликовано в августе 2017 года в журнале «LUNG». У 38 человек были взяты образцы тканей легких. В группе «А» состояли 5 пациентов, никогда не имевших заболеваний легких, в группу «В» зачислили 20 работников судоверфей (представители этой тест-группы в течение длительного времени контактировали с разными типами асбеста), в группу «С» были определены 13 больных раком легких. Образцы легочной ткани проанализировали с помощью сканирующего электронного микроскопа и применением современной рентгеновской спектроскопии. Важным результатом исследования стало подтверждение того факта, что, в отличие от амфиболового асбеста, волокна хризотилового асбеста, даже в случае попадания в легкие, свободно выводятся из организма, не вызывая никаких последствий.

После анализа результатов исследовательская группа во главе с доктором М. И. Веласко-Гарсиа из отделения пульмонологии Университетской больницы Vall d'Hebron отметила: «Поразительным является сохранение в легких исключительно амфиболов, что говорит о том, что хризотил удаляется в процессе дыхания». Исследователи заявляют, что их открытие согласуется с опубликованными данными о том, что в легких пациентов, больных мезотелиомой (разновидность онкологического заболевания), в подавляющем большинстве случаев встречаются волокна амфибола. И говорить о том, что хризотиловый асбест приводит к тяжелым заболеваниям, нельзя".

Таким образом, опубликованные новые данные серьезно меняют представление об опасности различных видов асбеста и могут изменить отношение к хризотилу. Все это позволит пересмотреть его регулирование рядом стран, где хризотил был запрещен на основе неверных данных о его безопасности.

Но отечественный Минздрав эти заключения игнорирует. Как игнорирует и тот факт, что запрет производства материалов из безопасного хризотил-асбеста приведет к закрытию семи предприятий, потере десяти тысяч рабочих мест и, как следствие, миллиардов налоговых поступлений в бюджет страны. Не будем забывать и о том, что шифер популярен благодаря своей невысокой стоимости, практичности в использовании, устойчивости к внешним разрушительным факторам и долговечности. И если с рынка исчезнут наиболее доступные, долговечные и простые в эксплуатации строительные материалы, потребителям придется нелегко. Это ударит и по кошельку, и по здоровью. Керамическая и металлочерепица, битумные кровельные материалы — вся эта продукция не украинского производства. Альтернативные импортные кровельные материалы на порядок дороже, а бывает, что и хуже по качеству. Но, главное — в отличие от хризотила безвредность таких стройматериалов не доказана.

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