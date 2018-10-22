У берегов Канады произошли три мощных землетрясения подряд

Мир

После того, как землетрясение произошло на границе Украины и России, у берегов Канады, недалеко от острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия, произошли сразу три мощных землетрясения подряд — в течение неполного часа. Сначала был зарегистрирован подземный толчок силой 6,6 балла. Как сообщает канадское издание AJC, спустя 40 минут последовало второе землетрясение мощностью 6,8 балла. И еще примерно через 15 минут произошло третье, оцениваемое в 6,5 балла.

Пока что не сообщается о жертвах и разрушениях. Не было также предупреждения о цунами.

Ранее на индонезийском острове Сулавеси мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами унесли жизни по меньшей мере 2100 человек.

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