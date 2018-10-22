- 12:37 Рокеры «Без обмежень» показали новый клип-триллер
- 12:37 С лежачими местами: в сети показали автобус, на котором разбились артисты "Дизель шоу"
- 12:27 Украинка Елистратова сенсационно победила на Кубке мира
- 12:18 Под Одессой иностранцу вынесен приговор за расстрел супружеской пары
- 12:08 В Украине пошли на уступки владельцам авто на "евробляхах"
- 12:05 Шторм с градом вызвал хаос в Риме, затопив метро: впечатляющее видео
- 12:02 Если «Росток-Холдинг» не возобновит работу, госбюджет понесет убытки
- 11:59 «Карабах» — «Ворскла»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 11:52 Хлеб с тараканами: появилось шокирующее видео из киевского супермаркета
- 11:41 В Житомире началось прощание с Мариной Поплавской
У берегов Канады произошли три мощных землетрясения подряд
После того, как землетрясение произошло на границе Украины и России, у берегов Канады, недалеко от острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия, произошли сразу три мощных землетрясения подряд — в течение неполного часа. Сначала был зарегистрирован подземный толчок силой 6,6 балла. Как сообщает канадское издание AJC, спустя 40 минут последовало второе землетрясение мощностью 6,8 балла. И еще примерно через 15 минут произошло третье, оцениваемое в 6,5 балла.
Пока что не сообщается о жертвах и разрушениях. Не было также предупреждения о цунами.
Ранее на индонезийском острове Сулавеси мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами унесли жизни по меньшей мере 2100 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.