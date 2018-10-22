Когда и на сколько подорожают услуги ЖКХ после роста цен на газ для населения

Деньги

То, о чем предупреждали эксперты последние полгода, произошло. Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения Украины вырастут на 23,5%. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, повышение цен на газ — это необходимое условие для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Украинским участникам переговоров с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены. Ведь 23,5% - это намного меньше первичных требований о подорожании газа на 60%. Таким образом, с 1 ноября стоимость голубого топлива вырастет с нынешних 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, ввиду предстоящего подорожания будут приняты дополнительные шаги по обеспечению населения жилищными субсидиями. Глава правительства отметил, что Украине пришлось пойти на повышение тарифов на газ для населения, чтобы решить проблему долгов на 50 млрд долларов, накопленных в период с 2005-го по 2013 год. МВФ готов выделить Украине эквивалент 3,9 миллиарда долларов. Фонд объявил, что согласовал с украинским руководством новую 14-месячную программу stand-by. Она заменит действующую программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года.

«Фактически уже с ноября жилищно-коммунальные тарифы поднимутся, но выплата по ним произойдет несколько позже»

Но для миллионов украинцев наиболее насущными остаются вопросы, сколько им теперь придется платить за жилищно-коммунальные услуги и смогут ли они рассчитывать на государственную помощь в виде субсидий. Об этом и многом другом «ФАКТАМ» рассказал заместитель руководителя Стратегической группы советников при Кабинете министров Украины, эксперт Реанимационного пакета реформ Павел Кухта.

— Как повышение стоимости газа для населения и теплокоммунэнерго на 23,5% отразится на других жилищно-коммунальных тарифах?

— Безусловно, это в первую очередь скажется на стоимости отопления и горячей воды. Тарифы на тепло и воду будут в ближайшее время подняты, что позволит компенсировать затраты теплокоммунэнерго на потребление более дорогого газа. Я думаю, что стоимость этих услуг увеличится приблизительно на 20%.

— Когда можно ожидать внедрения новых тарифов?

— Часть тарифов у нас регулирует НКРЭКП, а другую часть — местные власти. Я думаю, что в НКРЭКП процедура утверждения новых тарифов займет примерно месяц, а у местных властей на это уйдет до двух месяцев. То есть окончательно новые тарифы на отопление и горячую воду будут утверждены в декабре-январе. Однако в будущие тарифы будет включена определенная наценка, чтобы компенсировать потери теплокоммунэнерго в период с 1 ноября. Таким образом, фактически уже с ноября жилищно-коммунальные тарифы поднимутся, но выплата по ним произойдет несколько позже.

— Учитывая, что расходы семей на жилищно-коммунальные услуги вырастут, не спровоцирует ли это увеличение количества претендентов на субсидии? Ведь они предоставляются в случае, когда плата за «коммуналку» превышает определенную долю доходов семьи.

— Безусловно, количество субсидиантов вырастет. С другой стороны, есть фактор верификации претендентов, который будет снижать количество получателей помощи. Я имею ввиду отказ в предоставлении субсидии семьям, которые на самом деле имеют достаточные доходы, чтобы самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Ведь когда реестр субсидиантов сделали открытым и начали проводить проверки, оказалось, что среди получателей государственной помощи есть владельцы элитного жилья и дорогих автомобилей. То есть субсидиями незаконно пользовались люди с высоким доходом. Вот именно таким гражданам и будут отказывать в предоставлении помощи, что частично компенсирует рост количества претендентов на субсидию. Таким образом общее количество субсидиантов будет сбалансировано.

— Мне кажется, что это не совсем так. Я знаю немало случаев, когда семьям с небольшим доходом, ранее получавшим госпомощь, было отказано в субсидии под разными предлогами. Например, из-за неуплаты их работодателями единого социального взноса. Не станет ли такая ситуация толчком к кризису неплатежей в жилищно-коммунальной сфере? Ведь люди могут просто перестать платить, так как у них не хватает денег.

— На днях Кабинет министров снова уточнил порядок предоставления субсидий, изменив некоторые критерии, чтобы облегчить доступ к субсидиям семьям, действительно в них нуждающимся. Поэтому, я думаю, теперь все семьи, которым необходима государственная поддержка, ее получат. Я не думаю, что нам действительно угрожает кризис неплатежей.

«Ситуации, когда половина населения страны получает субсидии, скоро не будет»

— Расходы на субсидии должны быть заложены в госбюджет-2019, проект которого был проголосован в первом чтении. Значит ли это, что теперь правительство должно существенно изменить заложенные в проекте объемы финансирования программы субсидий? Хватит ли у государства на это денег?

— Очевидно, что определенное увеличение бюджетных расходов на субсидии будет. Но мы должны понимать, что есть и другие процессы, влияющие на количество субсидиантов и, соответственно, на расходы госбюджета по данной программе. Во-первых, очень быстро растут реальные зарплаты и пенсии людей. С учетом инфляции последние пару лет они увеличиваются на 15−20% ежегодно. Соответственно, часть субсидиантов постепенно выходят из программы господдержки, так как их доходы увеличиваются. Во-вторых, есть фактор верификации, то есть отсеивание тех, кто получает субсидию незаконно. Эти факторы сбалансируют расходы госбюджета на программу субсидий. Есть определенные расчеты правительства, которые позволят ко второму чтению закона о госбюджете на 2019 год установить необходимые объемы финансирования программы государственной поддержки населения.

Хочу подчеркнуть, что есть факторы, влияющие как на увеличение количества субсидианотов, так и на их сокращение. Мы же должны понимать, что субсидии — это временная мера. Сама экономика постепенно решает проблему. С одной стороны, выросли цена газа и жилищно-коммунальные тарифы, а с другой — увеличиваются доходы населения. Ведь работодатели поднимают зарплаты, стремясь привлечь и удержать квалифицированных специалистов, которых у нас не хватает. Это естественная динамика, которая за несколько лет приведет к существенному сокращению количества субсидиантов. Экономика — организм, постоянно адаптирующийся к условиям окружающей среды. Ситуации, когда половина населения страны получает субсидии, скоро не будет, потому что со временем люди станут получать такие зарплаты, что смогут обходиться без господдержки. Но на это потребуется несколько лет.

«Модель экономики, основанная на постоянном субсидировании бедности, просто не работает»

— Давайте тогда поговорим о самой цене газа, точнее, об ее обоснованности. Есть немало мнений и расчетов, что, если Украина отойдет от нынешней схемы формирования стоимости газа, основанной на привязке к цене топлива на европейских хабах, а будет в первую очередь учитывать стоимость газа собственной добычи, то конечная цена топлива как для промышленных потребителей, так и для населения сможет быстро сравняться и окажется существенно ниже нынешней. Так ли это?

— Нет. Это полный бред. Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить отечественный рынок газа, который уже функционирует. Там доля голубого топлива от «Нафтогаза», то есть добытого государством, — всего 7%. Остальной газ продается частными трейдерами по рыночной цене, зависящей от спроса и предложения. Сейчас такая цена была около 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. То есть она в полтора раза выше новой цены для населения. Поэтому мне непонятно, где можно взять дешевый газ для обеспечения всей страны. Есть реальная рыночная цена на газ, независимо от того, импортный он или отечественный.

— Но все же можно ли каким-то образом сбалансировать, сравнять, но при этом снизить стоимость газа для всех потребителей в Украине?

— Тут все будет зависеть исключительно от соотношения производства и потребления. Если внедрять меры по энергоэффективности, снижая потребление газа, но при этом наращивая собственную добычу голубого топлива, то постепенно его рыночная стоимость будет падать. С другой стороны, нужно понимать, что она не упадет ниже мировой цены на газ. Если такое случится, то трейдерам станет выгоднее экспортировать газ либо переработать в удобрения и продавать их за рубеж. Газ — это свободно торгуемый товар. Поэтому его цена в Украине всегда будет примерно такой же, как на мировом рынке.

Другое дело, что нам сейчас нужно уйти от практики государственного регулирования цен на энергоносители, предоставив этим заниматься самому рынку. А для этого необходимо дать сформироваться рынку поставок газа для населения, так же, как он уже сформировался для промышленности. Все восточно-европейские страны прошли этот путь — от заниженных и регулируемых цен на энергоносители для населения до открытого рынка. Да, цены на энергию и жилищно-коммунальные услуги там поднялись, но стремительный рост экономики все эти потери людям компенсировал. И теперь там живут гораздо лучше, чем в Украине. Почему-то сегодня украинцы уезжают в Польшу, где тарифы гораздо выше наших, а не поляки едут в Украину. А все потому, что в Польше работает действительно рыночная экономика во всех сферах. Модель экономики, основанная на постоянном субсидировании бедности, просто не работает.

— Сейчас правительство подняло тарифы на газ для населения на 23,5%. Но, насколько мне известно, государство планирует и дальнейшие этапы повышения тарифов, вплоть до рыночной цены. Когда и на сколько будут повышаться тарифы на газ?

— Давайте дождемся официальной публикации постановления Кабинета министров. Там все это будет указано. Однако конечная цель правительства не постоянно повышать тарифы, а убрать госрегулирование и запустить рынок энергоносителей. Как только государство перестанет вмешиваться, цена газа станет рыночной. Она не будет низкой, но она будет справедливой. И каждый потребитель сможет покупать газ у того поставщика, который предложит лучшие цену и условия поставки. Потребители больше не будут зависеть от таких монополистов, как «Нафтогаз» или облгазы. Они смогут сами выбирать поставщика голубого топлива, — подытожил Павел Кухта.

В следующих статьях «ФАКТЫ» расскажут, что о нынешнем и грядущих повышениях стоимости газа думают экономические эксперты. Кстати, напомним, согласно прогнозам специалистов, в 2019 году предусмотрено еще два повышения тарифов на газ: с 1 апреля — на 18% и с 1 октября — до так называемых экономически обоснованных тарифов, которые будут зависеть от стоимости импортного газа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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