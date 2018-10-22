Офицер ВСУ показал яркое видео уничтожения позиций боевиков с воздуха

Украина

В сети опубликовали видео уничтожения вражеских позиций силами ООС в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц из Белой Церкви.

«Неугомонные колорады каждый день провоцируют спокойных ОС», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», 21 октября в ходе боев силами ООС были ликвидированы 8 оккупантов. Также двое оккупантов получили ранения. С украинской стороны трое военных получили ранения.

Всего за прошедшие сутки боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим тишины, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие. В ходе боев за последние сутки были ликвидированы 8 оккупантов. Также двое оккупантов получили ранения. С украинской стороны трое военных получили ранения.

Всего за прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим тишины, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие. Также российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Марьинке в Донецкой области, ранив одного из местных жителей.

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