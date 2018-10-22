Из-за подорожания газа в Украине расширят программу субсидий

Деньги

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу жилищных субсидий в связи с резким повышением тарифов на газ с 1 ноября. Информация об этом размещена в Facebook главы государства.

Заявление прозвучало на встрече по случаю годовщины создания Счетной палаты Украины.

«Правительство должно увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще люди, для которых это повышение не является критическим», — сказал Порошенко.

19 октября 2018 года на внеочередном заседании КМ было принято решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года на 23,5% (до 8550 гривен за кубический метр). До ноября действуют специальные обязательства НАК «Нафтогаза» по поставке газа для нужд населения по текущей цене.

Такое повышение было одним из главных условий МВФ для открытия Украине новой кредитной программы.

«ФАКТЫ» писали, когда и на сколько подорожают услуги ЖКХ после роста цены на газ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter