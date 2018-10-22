Мир

Россия вводит санкции против Украины: что это значит

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Обоснованием специальных экономических мер названы «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Санкционный список и ограничительные меры поручено определить правительству России.

В указе от всех юридических и физических лиц — резидентов РФ требуется «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».

Указ вступает в силу со дня его подписания и может быть отменен по представлению правительства РФ только в том случае, когда будут отмены санкции, введенные Украиной в отношении российских граждан и предприятий.

Напомним, глава Миссии Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что санкции против Кремля должны усиливаться до тех пор, пока Крым не вернут Украине и российские военные не покинут Донбасс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что о новых санкциях против РФ объявили в США. Речь идет о включении в санкционный список 12 российских компаний, в т. ч. в связи с их возможной причастностью к кибератакам на ресурсы в США и других странах мира.

Великобритания и Германия рассматривают вопрос о введении ограничительных мер в отношении России после раскрытия кибершпионской сети российской военной разведки.

Отметим, с 2017 года в США наложили санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, в том числе на 136 в рамках санкций, касающихся российской агрессии в Украине.

По словам специального представителя США по Украине Курта Волкера, США планируют регулярно ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом на Донбассе.

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