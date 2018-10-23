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Кинообзор

Что посмотреть в кино в выходные: «DZIDZIO первый раз» и другие премьеры недели

В украинский прокат вышли семь новых фильмов, причем два из них сняты отечественными кинематографистами. Поклонники Михаилы Хомы увидят его в комедии «DZIDZIO первый раз», а любители мистики получили возможность познакомиться с историей «Черного казака». В канун Дня всех святых в мировом прокате по традиции демонстрируют ужастики, и нынешний конец октября не стал исключением. Голливуд приурочил сразу два фильма к этому странному празднику — «Хэллоуин» и «Страшилки 2: Призраки Хэллоуина». Скандальный французский режиссер Гаспар Ноэ снял еще один шокирующий фильм — «Экстаз». Нашлась одна премьера и для похода в кино с детьми. Это индийский полнометражный мультфильм «Питер Пэн: В поисках магической книги».

«DZIDZIO первый раз»

(12+, Украина, Dzidziofilm, комедия, бюджет — 19,5 миллиона грн или 692 тысячи долларов)

Фильм является своеобразным продолжением прошлогодней комедии «DZIDZIO Контрабас», которая собрала в отечественном прокате 22 миллиона 140 тысяч гривен (785 тысяч долларов). Главную роль снова исполнил популярный украинский музыкант Михаил Хома, выступающий под сценическим псевдонимом DZIDZIO. Он же выступил в этот раз в качестве одного из режиссеров картины. Вторым стал Тарас Дронь, который ранее снимал короткометражные фильмы. Съемки проходили в Львовской области.

Главный герой комедии — в душе большой артист и большой ребенок одновременно. Он привык к тому, что в любых сложных ситуациях за него все решают мама и лучший друг. Однако настал момент, когда мужчине самому предстоит разобраться с серьезной проблемой.

«Черный казак»

(Украина, Студия «Мальва», мистика, фэнтези, бюджет — 2 миллиона 35 тысяч грн или 72 тысячи долларов)

Фильм снят по мотивам сказки Сашка Лирника «Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття». Работа над картиной велась на протяжении 10 лет. Это связано с тем, то авторы не могли долго найти источники финансирования своего проекта. Они обращались в Госкино Украины, но там получили отказ. Не удалось им собрать деньги и на платформе Biggggidea.

Действие фильма происходит в XVII веке. Казацкая вдова знакомится с таинственным казаком, который появляется лишь ночью. Вскоре на село нападают татары. Один из них решил силой овладеть вдовой…

«Питер Пэн: В поисках магической книги»

(6+, Индия, DQ Entertainment, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 8 миллионов долларов)

Волшебная книга Неверленда оказывается в руках коварного пирата Капитана Крюка. Он намерен использовать открывшиеся ему магические секреты с тем, чтобы заставить Питера Пэна и его друзей сдаться и покориться навсегда пиратам. Происходит это все в Самый длинный день в сказочной стране, когда ее обитатели привыкли устраивать веселый праздник.

«Дикая жизнь»

(16+, США, June Pictures, драма)

Премьера картины состоялась в рамках самого престижного в мире фестиваля независимого кино Sundance в январе 2018 года. Критики высоко оценили работу 34-летнего Пола Дано, который дебютировал как режиссер. Ранее он стал известен как актер, сыграв в нашумевших фильмах «Нефть», «12 лет рабства», «Молодость».

«Дикая жизнь» — экранизация одноименного романа Ричарда Форда, опубликованного в 1990 году. Действие драмы происходит в 1960 году в американском штате Монтана. Туда переехала обычная семья с ребенком. Мальчик становится свидетелем того, как на новом месте рушится брак его родителей. Мать встретила другого мужчину и влюбилась в него.

Главные роли в картине исполнили Кэри Маллиган (лучшая британская актриса 2009 года — фильм «Образование», также известна как исполнительница главной женской роли в «Великом Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо) и Джейк Джилленхол («Горбатая гора»).

«Экстаз»

(18+, Франция, Wild Bunch, эротическая драма, бюджет — 3 миллиона долларов)

Гаспар Ноэ — один из самых скандальных современных режиссеров в мире. Он родился в Буэнос-Айресе. Затем еще ребенком вместе с родителями переехал в Париж. Там получил кинематографическое образование. Ноэ громко заявил о себе в 2001 году, представив на Каннском международном кинофестивале картину «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. Фильм поразил зрителей и критиков жестокой и натуралистической сценой изнасилования продолжительностью девять минут.

Затем режиссер снял еще две скандальных ленты — «Вход в пустоту» (2009 год) и «Любовь» (2015 год). Все фильмы Ноэ получают прокатные удостоверения с максимальным ограничением по возрасту. «Экстаз» не является исключением. Все действие происходит на вечеринке, устроенной танцорами хип-хопа, которые попробовали психоделические наркотики.

Как и предыдущие работы Ноэ, премьера картины состоялась в рамках Каннского международного кинофестиваля. В фильме задействованы в основном актеры-дебютанты. Исключение составляет, пожалуй, алжирская актриса и танцовщица София Бутелла, которая снималась во многих популярных видеоклипах и выступавшая с Мадонной, Рианной, Джастином Тимберлейком. В кино Бутелла дебютировала в молодежной картине «Уличные танцы 2» в 2012 году. Затем последовали роли в фильмах «Kingsman: Секретная служба», «Стартрек: За границами Вселенной» и, наконец, «Мумия» с Томом Крузом. Во Франции «Экстаз» вышел прокат в сентябре и собрал 203 тысячи долларов.

«Хэллоуин»

(18+, США, Universal Pictures, ужасы, бюджет — 15 миллионов долларов)

Ровно 40 лет назад в США в прокат вышел фильм ужасов «Хэллоуин». Его снял мало известный на тот момент американский режиссер Джон Карпентер. Это была история возвращения в родной городок сбежавшего из психиатрической клиники маньяка по имени Майкл Майерс. Майерс попал туда еще ребенком, после того как зарезал на Хэллоуин свою старшую сестру. Лечение не дало результата. Мужчина одержим желанием убивать.

Фильм неожиданно стал культовым, породив целый киножанр — «слэшер». В последующие годы была снята целая серия картин о Майкле Майерсе. Карпентер в работе над ними участия не принимал. Первый «Хэллоуин» принес известность молодой актрисе Джейми Ле Кертис, дочери голливудских звезд Джанет Ли («Психо») и Тони Кертиса («В джазе только девушки»). Зрители и критики были в восторге от игры Джейми. После успеха «Хэллоуина» она получила неофициальный титул «Королевы ужасов». Актриса снова сыграла Лори Строуд в фильмах «Хэллоуин II», «Хэллоуин: 20 лет спустя», «Хэллоуин: Воскрешение». В новом «Хэллоуине», действие которого разворачивается 40 лет спустя после событий, показанных в первой части, Лори Строуд, которую по-прежнему играет Джейми Ли Кертис, снова сталкивается с Майклом Майерсом.

Картину снял режиссер Дэвид Гордон Грин («Манглхорн»). «Хэллоуин» стартовал в американском прокате 19 октября и сразу вырвался на первое место в списке самых кассовых фильмов недели, собрав уже 91,8 миллиона долларов.

«Страшилки 2: Призраки Хэллоуина»

(13+, США, Sony Pictures, комедия, ужасы, бюджет — 35 миллионов долларов)

Первая часть «Страшилок» вышла в прокат в 2015 году. С бюджетом 84 миллиона долларов картина собрала 150,2 миллиона долларов, что, по голливудским стандартам, считается плохим результатом. Фильм признается успешным в том случае, если кассовые сборы превышают расходы в два раза. Тем не менее Sony Pictures приняла решение снимать продолжение. Проект передали другому режиссеру — Ари Сандел сменил Роба Леттермана. Покинул «Страшилки» популярный актер Джек Блэк. Это позволило значительно уменьшить расходы на съемки второй части.

Действие фильма происходит в городке Уорденклифф в ночь на Хэллоуин. Два мальчика находят в заброшенном доме рукопись под названием «Беспокойный Хэллоуин». И это приводит к череде пугающих событий, ставящих под угрозу существование всех жителей городка.

Фильм вышел в американский прокат 12 октября и собрал пока 39,9 миллиона долларов.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

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