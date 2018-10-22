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Украина

Бывшего мужа Подкопаевой арестовали без права залога (видео)

16:40 22 октября 2018   254
Тимофей Нагорный в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому в госизмене бывшему мужу украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмену Тимофею Нагорному новую меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Тем самым отменено предыдущее решение суда первой инстанции об аресте бизнесмена до 30 ноября с возможностью залога, сообщает LIGA.net.

Подозреваемого взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Решение об аресте Нагорного с возможностью залога Печерский районный суд Киева принял 4 октября. Залог был установлен в размере 529 тысяч гривен. Внеся его, мужчина вышел на свободу 11 октября.

СБУ открыла против Нагорного два уголовных производства — по статье 111 («Государственная измена») и 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. На брифинге 22 октября глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк заявил, что бизнесмен и меценат был завербован российской Федеральной службой безопасности. Журналистам продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве.

По данным СБУ, с российскими спецслужбами подозреваемый общался с 2013 года.

Напомним, деньги на залог для бизнесмена, по словам его защитников, собрали «активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане», включая и бывшую жену Нагорного олимпийскую чемпионку Лилию Подкопаеву.

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