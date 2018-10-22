В СБУ рассказали, как бывший муж Подкопаевой связан с российскими спецслужбами

Политика

СБУ утверждает, что бизнесмен и меценат, бывший муж известной гимнастки Лилии Подкопаевой, Тимофей Нагорный, которого задерживали по подозрению в госизмене, был завербован российской Федеральной службой безопасности. Об этом во время брифинга сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк.

По данным ведомства, Нагорному ставилась задача создать политическую партию в Украине для продвижения интересов России. Эта политсила должна была принять участие в выборах, лоббировать и отстаивать интересы РФ, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, а также поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного.



«По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических инетресов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине», — сказал Валендюк.



Украинские правоохранители продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 2 октября Тимофея Нагорного задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и мошенничестве. 4 октября Печерский районный суд Киева взял бизнесмена под стражу с возможностью внесения залога.

Первым об аресте Нагорного и подозрении его в госизмене сообщил журналист и знакомый Нагорного Роман Реведжук. По его словам, бизнесмена арестовали из-за общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным — якобы был зафиксирован разговор, в котором поставлены под сомнение национальные интересы Украины.

11 октября, экс-супруг гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, которому предъявляли обвинения в госизмене и мошенничестве, вышел на свободу из СИЗО СБУ. За него был внесен залог в размере 528 600 гривен. Деньги якобы собрали «активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане». В сборе средств также принимала участие и бывшая жена Нагорного олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

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