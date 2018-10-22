Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В СБУ рассказали, как бывший муж Подкопаевой связан с российскими спецслужбами

12:38 22 октября 2018   327
Тимофей Нагорный
Инф. «ФАКТОВ»

СБУ утверждает, что бизнесмен и меценат, бывший муж известной гимнастки Лилии Подкопаевой, Тимофей Нагорный, которого задерживали по подозрению в госизмене, был завербован российской Федеральной службой безопасности. Об этом во время брифинга сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк.

По данным ведомства, Нагорному ставилась задача создать политическую партию в Украине для продвижения интересов России. Эта политсила должна была принять участие в выборах, лоббировать и отстаивать интересы РФ, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, а также поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного.

«По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических инетресов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине», — сказал Валендюк.

Украинские правоохранители продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 2 октября Тимофея Нагорного задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и мошенничестве. 4 октября Печерский районный суд Киева взял бизнесмена под стражу с возможностью внесения залога.

Первым об аресте Нагорного и подозрении его в госизмене сообщил журналист и знакомый Нагорного Роман Реведжук. По его словам, бизнесмена арестовали из-за общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным — якобы был зафиксирован разговор, в котором поставлены под сомнение национальные интересы Украины.

11 октября, экс-супруг гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, которому предъявляли обвинения в госизмене и мошенничестве, вышел на свободу из СИЗО СБУ. За него был внесен залог в размере 528 600 гривен. Деньги якобы собрали «активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане». В сборе средств также принимала участие и бывшая жена Нагорного олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины