Украина

Украинские десантники взяли призы на престижных соревнованиях в Европе (фото)

Украинские десантники заняли второе место на международных соревнованиях Cambrian Patrol, которые ежегодно проводятся в британском Уэльсе. Соревнования продолжались в течение недели, а участие в них приняли 127 команд из 27 стран мира, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Участники соревнования демонстрировали свое мастерство в прохождении 80 км дистанции и выполнении разных боевых заданий. Украинские десантники обогнали 13 команд, 8 из которых вообще сошли с дистанции.

Отмечается, что вместе с украинцами в марше участвовали подразделения из Белоруссии, Молдовы и Венгрии. Передвигаться приходилось в горах, а еще каждый участник нес на себе 2 рюкзака общим весом 41 кг, оружие, двойной боекомплект и радиостанцию с четырьмя батареями.

По ходу движения дистанция выросли с 80 до 95 км, при этом военным запретили пользоваться приборами навигации.

Украинские воины — на марше

Командный дух

Украинцы на финише соревнований

Основной акцент организаторы соревнований сделали на командную работу, которая полагала в выполнении заданий по обнаружению места нахождения противника, уничтожении незаконного вооруженного формирования, предоставлении первой медицинской помощи, освобождении и эвакуации заложников, а также в преодолении водных преград.

Украинцы стали лучшими в отработке захвата условных врагов, а также в распознавании наибольшего количества целей для поражения.

Серебряные медали им вручал командир 160-й пехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Великобритании.

Напомним, украинские военные завоевали две первые золотые медали на Играх Непокоренных в австралийском Сиднее.

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