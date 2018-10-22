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Так держать: Порошенко поздравил спортсменов с первым "золотом" на Играх непокоренных (видео)

9:43 22 октября 2018   74
Игры непокоренных
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы завоевали первые две золотые медали на Играх Непокоренных в Австралии. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильницкого с впечатляющими победами по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп!» — написал президент.

Министерство обороны опубликовало в «Твиттере» видео награждения Александра Белобокова

 

 

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Обе медали — за лучший результат в гребле на тренажерах на скорость за одну минуту. «Золото» завоевали Александр Белобоков и Сергей Ильницкий в категориях Men's IR3 и Men's IR6 соответственно.

В интернете появилось яркое видео, на котором болельщики поддерживают наших воинов на Играх непокоренных.

 

Как писали «ФАКТЫ», на играх в Австралии первую медаль в первый день соревнований завоевал Денис Фищук в велогонках на время. На Игры в этом году поехали 15 украинских спортсменов. 20 октября прошла церемония открытия соревнований.

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