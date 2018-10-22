- 11:01 Защищал Донецкий аэропорт: в сети волна скорби из-за смерти "киборга"
- 10:32 Появилось видео с последнего концерта с Мариной Поплавской во Львове
- 10:28 Известный хиромант рассказал «всю правду» о Меган Маркл по ее ладони
- 10:24 Транспортный коллапс в Киеве: пассажиры перекрыли железнодорожные пути
- 10:17 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:10 Украина перейдет на зимнее время: когда и как нужно переводить часы
- 9:49 ДТП с участниками "Дизель Шоу": стало известно о состоянии пострадавших актеров
- 9:43 Так держать: Порошенко поздравил спортсменов с первым "золотом" на Играх непокоренных
- 9:42 Илон Маск назвал дату запуска туннеля Hyperloop
- 9:30 Сальто Димы Монатика и песня-признание Леси Никитюк: чем запомнился девятый эфир «Танців з зірками»
Так держать: Порошенко поздравил спортсменов с первым "золотом" на Играх непокоренных (видео)
Украинцы завоевали первые две золотые медали на Играх Непокоренных в Австралии. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
«Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильницкого с впечатляющими победами по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп!» — написал президент.
Министерство обороны опубликовало в «Твиттере» видео награждения Александра Белобокова
Нагородження Олександра Белобокова, який завоював золото на Іграх Нескорених!— Defence of Ukraine (@DefenceU) 22 жовтня 2018 р.
Вітаємо)#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені#ІгриНескорених2018 pic.twitter.com/W2YNKfooZO
Читайте также: Принц Гарри пообщался с украинским военным на Играх непокоренных: появилось фото
Обе медали — за лучший результат в гребле на тренажерах на скорость за одну минуту. «Золото» завоевали Александр Белобоков и Сергей Ильницкий в категориях Men's IR3 и Men's IR6 соответственно.
В интернете появилось яркое видео, на котором болельщики поддерживают наших воинов на Играх непокоренных.
Ось так підтримували наших Нескорених під час змагань на #InvictusGames2018. pic.twitter.com/QzxQrjWATo— Defence of Ukraine (@DefenceU) 22 жовтня 2018 р.
Как писали «ФАКТЫ», на играх в Австралии первую медаль в первый день соревнований завоевал Денис Фищук в велогонках на время. На Игры в этом году поехали 15 украинских спортсменов. 20 октября прошла церемония открытия соревнований.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»