Украина

Пять температурных рекордов: синоптики рассказали об аномальном октябре в Украине

Специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатировали установление в середине октября сразу пяти температурных рекордов. Тем не менее в минувшее воскресенье, 21 октября, в столицу вернулась метеорологическая осень. Об этом говорится в сообщении специалистов обсерватории.

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории 21 октября максимальная температура несколько превысила плюс 13 градусов Цельсия, а минимальная опустилась ниже 10 градусов. Среднесуточная температура воздуха составляла только плюс 11 градусов, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «бабье лето» продолжалось с 7 по 20 октября, а это означает, что октябрь-2018 вопреки прогнозам, будет теплее климатической нормы.

Напомним, синоптик напугала прогнозом погоды на текущую неделю.

Одновременно оправдались прогнозы народного синоптика Леонида Горбаня, который предрек Украине резкое похолодание 23 октября.

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