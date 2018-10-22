Водитель рокового рейса "Дизель Шоу" рассказал, почему отвлекся за рулем

Происшествия

Шевченковский районный суд Киева принял решение о домашнем аресте для водителя автобуса, в котором ехали артисты «Дизель Шоу». Об этом сообщает корреспондент УНН.

Перед началом заседания суда Михаил Манюк назвал журналистам возможную причину ДТП — по его словам, в момент обгона впереди идущего авто он отвлекся на сидевшую рядом Марину Поплавскую и поздно увидел габаритные огни грузовика.

По словам водителя, перед поездкой Марина рассказала ему, что плохо себя чувствует — у нее болела спина.

Арестованный уверяет, что всегда ездит с «оптимальной» скоростью — 90−95 километров в час, а в последнее время, кроме артистов «Дизель шоу» возил также футболистов ФК «Маэстро», и тоже преимущественно ночью. При этом, по его словам, роковой для шоу маршрут был просчитан заранее — между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

Возможно, именно этот фактор и стал решающим.

Напомним, 22 октября Марину Поплавскую похоронили в ее родном Житомире. А в сети появилось видео с ее последнего концерта во Львове.

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