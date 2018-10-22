Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Водитель рокового рейса "Дизель Шоу" рассказал, почему отвлекся за рулем

20:12 22 октября 2018   212
Марина Поплавская
Инф. «ФАКТОВ»

Шевченковский районный суд Киева принял решение о домашнем аресте для водителя автобуса, в котором ехали артисты «Дизель Шоу». Об этом сообщает корреспондент УНН.

Перед началом заседания суда Михаил Манюк назвал журналистам возможную причину ДТП — по его словам, в момент обгона впереди идущего авто он отвлекся на сидевшую рядом Марину Поплавскую и поздно увидел габаритные огни грузовика.

По словам водителя, перед поездкой Марина рассказала ему, что плохо себя чувствует — у нее болела спина.

Арестованный уверяет, что всегда ездит с «оптимальной» скоростью — 90−95 километров в час, а в последнее время, кроме артистов «Дизель шоу» возил также футболистов ФК «Маэстро», и тоже преимущественно ночью. При этом, по его словам, роковой для шоу маршрут был просчитан заранее — между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

Возможно, именно этот фактор и стал решающим.

Напомним, 22 октября Марину Поплавскую похоронили в ее родном Житомире. А в сети появилось видео с ее последнего концерта во Львове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины