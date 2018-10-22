Плюс два: Украина расширила черный список российских актеров

Культура

Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову. Таким образом, список увеличился до 144 имен.

Оба актера известны своими симпатиями к президенту РФ Владимиру Путину и негативным отношением к Украине.

В Минкульте отмечают, что составляют перечень на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отметим, что в конце сентября список пополнили имена одного из главных идеологов Кремля, российского философа Александра Дугина, российского военного писателя Анатолия Терещенко, военного историка и писателя Михаила Поликарпова, а также бывшего украинского политолога Ростислава Ищенко.

Собственный черный список россиян, поддерживающих аннексию Крыма и боевиков «ДНР"-"ЛНР», ведет также ресурс «Миротворец».

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