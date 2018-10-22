- 22:20 В Николаеве в лифте многоэтажки изнасиловали 12-летнюю девочку
- 22:03 В Крыму начат запуск завода-отравителя
- 21:32 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:10 Плюс два: Украина расширила черный список российских актеров
- 20:58 В Одессе — небывалое нашествие медуз и комаров
- 20:46 Ученые представили портреты самых сексуальных мужчины и женщины, объединив черты знаменитостей
- 20:28 Подростки с газовым баллончиком устроили переполох на центральной станции киевского метро
- 20:25 Где смотреть онлайн «Ренн» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:12 Водитель рокового рейса "Дизель Шоу" рассказал, почему отвлекся за рулем
- 20:01 Послы G7 приветствуют достижение договоренности Украины с МВФ
Плюс два: Украина расширила черный список российских актеров
Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову. Таким образом, список увеличился до 144 имен.
Оба актера известны своими симпатиями к президенту РФ Владимиру Путину и негативным отношением к Украине.
В Минкульте отмечают, что составляют перечень на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Отметим, что в конце сентября список пополнили имена одного из главных идеологов Кремля, российского философа Александра Дугина, российского военного писателя Анатолия Терещенко, военного историка и писателя Михаила Поликарпова, а также бывшего украинского политолога Ростислава Ищенко.
Собственный черный список россиян, поддерживающих аннексию Крыма и боевиков «ДНР"-"ЛНР», ведет также ресурс «Миротворец».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!