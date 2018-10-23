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Гран-при на конкурсе в Варшаве: украинский фильм получил право побороться за «Оскар — 2020»
Украинский фильм «Штангист» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука (Украина, Польша, 2018 год) получил Гран-при в конкурсной программе короткометражных фильмов 34-го Варшавского международного кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении на сайте Госкино.
Вместе с наградой «Штангист» получил право побороться за «Оскар» 2020 года.
«Поздравляю всю команду и всех, кто поддержал фильм! Это наша общая победа», — написал в Facebook режиссер ленты Сухолиткий-Собчук.
Также он пояснил, что «Штангист» снят в копродукции Украины и Польши. Лента рассказывает о жизни тяжелоатлета, готовящегося к соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.
34-й Варшавский международный кинофестиваль проходил с 12 по 21 октября. Кроме фильма «Штангист», в программе документального кино была представлена картина «Какофония Донбасса» режиссера Игоря Минаева, а в внеконкурсных программах показали мистическую драму «Эфир» Кшиштофа Занусси и дебютную картину Марыся Никитюк «Когда падают деревья». Все эти картины созданы при финансовой поддержке Госкино.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 47-м кинофестивале «Молодость» в Киеве фильм «Штангист» получил Приз за лучший фильм национального конкурса и денежный приз в 50 тысяч гривен.
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