Культура

Гран-при на конкурсе в Варшаве: украинский фильм получил право побороться за «Оскар — 2020»

Украинский фильм «Штангист» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука (Украина, Польша, 2018 год) получил Гран-при в конкурсной программе короткометражных фильмов 34-го Варшавского международного кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении на сайте Госкино.

Вместе с наградой «Штангист» получил право побороться за «Оскар» 2020 года.

«Поздравляю всю команду и всех, кто поддержал фильм! Это наша общая победа», — написал в Facebook режиссер ленты Сухолиткий-Собчук.

Также он пояснил, что «Штангист» снят в копродукции Украины и Польши. Лента рассказывает о жизни тяжелоатлета, готовящегося к соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.

34-й Варшавский международный кинофестиваль проходил с 12 по 21 октября. Кроме фильма «Штангист», в программе документального кино была представлена картина «Какофония Донбасса» режиссера Игоря Минаева, а в внеконкурсных программах показали мистическую драму «Эфир» Кшиштофа Занусси и дебютную картину Марыся Никитюк «Когда падают деревья». Все эти картины созданы при финансовой поддержке Госкино.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 47-м кинофестивале «Молодость» в Киеве фильм «Штангист» получил Приз за лучший фильм национального конкурса и денежный приз в 50 тысяч гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter