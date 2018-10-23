Могут полностью заблокировать украинские суда: Тука рассказал об опасности силового решения на Азове

Украина

Прежде чем разрывать Договор о сотрудничестве на Азовском море, нужно тщательно просчитать последствия подобного шага. Такое мнение высказал в интервью изданию «Обозреватель» заместитель главы Министерства по временно оккупированным территориям Георгий Тука.

По мнению чиновника, призывающие к разрыву люди апеллируют к тому, что сразу вступит в силу международное морское право, 12-мильная зона.

«Однако в этом случае они забывают добавить, что Россия объявит Керченский пролив исключительно своей экономической зоной. Второе, эти люди, наверное, не знают, но для того, чтобы крупнотонажные суда заходили в порты Бердянска и Мариуполя, по дну Азовского моря прокопан канал, дноуглублящий, который регулярно нужно чистить, так как происходит заиливание. Если исходить из понятия 12-мильной зоны, то часть этого канала будет попадать на территорию, которую Россия объявит исключительно своей», — считает Тука.

Кроме того, никто не учитывает факт, если даже разорвать договор и начнет действовать международное морское право, нет гарантии, что Россия на это согласится и проведет демаркацию морских границ. Она этого не будет делать, так как игнорирует процедуру на суше более 20 лет, считает экс-глава Луганской области.

Точно также заместитель главы МинВОТ не видит особого смысла в создании базы на Азовском море: со стратегической точки зрения эта база не имеет никакого значения, ввиду наличия Керченского пролива.

«Россия в состоянии просто заблокировать движение и тогда просто все суда, находящиеся в Азовском море, останутся там», — считает он.

Более того, территория Азова контролируется и простреливается как береговой артиллерией, так и ракетными комплексами. Поэтому единственный вывод, считает чиновник — в привлечению к решению проблемы Азовского моря международного сообщества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европейский парламент решил провести дебаты из-за нарушения Россией международного морского права в Азовском море. Соответствующий вопрос запланирован для обсуждения во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза 23 октября в Страсбурге.

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