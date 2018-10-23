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Происшествия

Масштабная авария в центре Киева: появилось впечатляющее фото с воздуха и видео

10:41 23 октября 2018   280
ДТП в центре Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 23 октября, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в котором пострадало около 20 автомобилей. ЧП полностью заблокировало движение по направлению к Бессарабской площади.

Авария остановила движение от метро «Печерская» и до БЦ «Парус».

Как сообщалось, по предварительным данным, виновником ДТП стал грузовой автомобиль КамАЗ с нерабочими тормозами.

«На спуске Леси Украинки, в сторону БЦ #Парус произошло масштабное #ДТП. Движение полностью остановлено. Объезжайте», — пишет «Киев автомобильный».

По информации полиции, водитель автокрана, который протаранил машины, подтвердил, что у грузовика отказали тормоза.

На данный момент три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них помощь оказана на месте.

Полицейские проводят осмотр ЧП, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП с человеческими жертвами у торгово-развлекательного центра SKY MALL в Киеве.

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