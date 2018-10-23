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Крупная авария в центре Киева: разбиты два десятка автомобилей (фото, видео)
В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 23 октября произошло масштабное ДТП, в котором пострадали около 20 автомобилей. Об этом сообщает «Киев Оперативный».
По предварительной информации, есть несколько потерпевших. По предварительным данным, виновником ДТП стал грузовой автомобиль КамАЗ с нерабочими тормозами. Происшествие полностью заблокировало движение по направлению к Бессарабской площади.
«Авария остановила движение от метро «Печерская» и до БЦ «Парус», — сообщают очевидцы.
Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве, которое произошло с тремя автомобилями. Виновник пьяный водитель автомобиля Ford Escort врезался в Skoda Octavia и внедорожник Lexus 400h. От удара Ford перевернулся на крышу.
Также сообщалось о смертельном ДТП, в котором под Киевом разбился автобус с артистами «Дизель Шоу».
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