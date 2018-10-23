Украина завоевала третье "золото" "Игр Непокоренных"

Общество

За три дня соревнований «Игры Непокоренных» (Invictus Games) в австралийском Сиднее украинские ветераны завоевали три золотые медали. После наивысших наград гребцов Александра Белобокова и Сергея Ильницкого третье «золото» украинской сборной принес Александр Гавриленко. Он был первым на соревнованиях по пауэрлифтингу в среднем весе.

«Для меня лично очень приятно получить золото для своей страны. Главное — никогда не сдаваться, ведь то, что нас не убивает, делает нас сильнее», — сказал Гавриленко после награждения.

От других турниров «Игры Непокоренных» отличаются тем, что в них принимают участие действующие военнослужащие и ветераны, получившие тяжелые ранения в боях. От Украины в «Играх» в этом году участвуют 15 представителей в 11 адаптированных видах спорта. «Игры Непокоренных» продлятся до 27 октября.

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