С того света: кремлевская пропагандистка "поговорила" с погибшей студенткой керченского колледжа

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Телеканал «Дождь» нашел собеседницу Скабеевой в списках погибших.

Во время спецэфира 17 октября (в этот день в керченском политехническом колледже случилась трагедия) ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» на глазах многомиллионной публики общались со студенткой колледжа Алиной Керовой (так написано в титрах).

Одиозная журналистка Ольга Скабеева не раз обращалась к девушке по имени. Однако спустя время коллеги Скабеевой с телеканала «Дождь» обнаружили, что Алина Керова числится в списке жертв. То, что на самом деле собеседницей пропагандистки была другая девушка, подтвердили и студенты колледжа. «Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому», — рассказала сокурсница погибшей.

Позже Скабеева в разговоре с «Дождем» пообещала дать номер «Керовой» и посоветовала не делать «своих эмоциональных, скоропалительных выводов». «Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему», — предъявила она претензии. В пресс-службе «России-1» отреагировали на расследование «Дождя» и пообещали «прояснить этот вопрос».

Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже было совершено массовое убийство студентов и педагогов — погиб 21 человек, ранены более 60. По официальной версии, виновником является 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков, который якобы покончил с собой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за неделю до кровавой бойни Рослякова учили стрелять в лагере «Артек» на оккупированном полуострове.

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