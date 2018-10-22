Происшествия

Возле колледжа в Керчи произошло новое ЧП: все подробности

В доме рядом с политехническим колледжем в Керчи, где недавно один из студентов устроил теракт, произошёл хлопок газа. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по региону Владимир Иванов.

Отмечается, что в результате происшествия пострадала женщина, сообщает РИА «Новости».

«В 12:30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1а в Керчи, где расположена фирма „Благодать“, при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошёл хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована», — сказал он.

Так, хлопок привёл к возгоранию на площади 6 кв. м. Пожарным удалось оперативно ликвидировать небольшой пожар.

Как писали «ФАКТЫ», 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов.

По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

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