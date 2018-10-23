Звезда «Школы» стала мамой и показала ребенка

Шоу-бизнес

Украинская актриса Виктория Юрчук, которая сыграла роль медсестры Оли в популярном молодежном сериале «Школа», впервые стала мамой. В роддом она отправилась буквально со съемочной площадки. Об этом сама актриса рассказала в Instagram и показала первое фото ребенка. Правда, на снимке видно только розовую кофточку новорожденной девочки и бирку. Мама и дочка, которая родилась весом 3,890 кг и ростом 54 см, чувствуют себя хорошо.

«Вчера только приехала на съемки и сразу в роддом. И уже в 4:00 я впервые стала мамой маленькой доченьки. Спасибо доктору, который принимал роды, за профессионализм и терпение, моему мужу, который был рядом, родителям и друзьям, которые меня поддерживают. Но больше всего я благодарна своей доченьке за то, что она у меня есть», — написала актриса.

Для многих поклонников материнство Виктории Юрчук стало большой неожиданностью. Ведь актриса не афишировала свою беременность и в кадре тщательно маскировала живот, снимаясь в таких ракурсах, чтобы его не было заметно.

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