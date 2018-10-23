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Разнесло от гуманитарки: в сети смеются над располневшим главарем "ДНР"
23 октября в оккупированном Донецке прошел «товарищеский матч» по футболу между «спортсменами» фейковых «ЛНР» и «ДНР».
Сепаратистские СМИ сообщили, что капитанами команд были главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник, чьи кандидатуры на предстоящих «выборах» очень поддерживает Кремль.
Игра завершилась победой «ДНР» — 4:1, один гол смог забить очень рыхлый и отнюдь не спортивный Пушилин.
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Его внешний вид вызвал волну насмешек в местных пабликах. Приведем несколько комментариев.
«Во отъелся кабан на московских харчах».
«Разнесло товарища от гуманитарки».
«Представляю, как в спортзале стены тряслись, когда этот толстопузый бегал».
«Надо подкормить бедолагу. Есть еще куда расти».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» сформированы списки «критически важных специалистов», которым запрещено выезжать на подконтрольную территорию.
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