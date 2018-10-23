"Критически важным специалистам" запретили выезжать из оккупированного Донбасса

Украина

Дончанин, который пишет в соцсетях под ником «Донецкий абориген», сообщил, что в «ДНР» сформированы «списки критически важных специалистов», которым запрещено «пересечение границы в сторону Украины». По его словам, это инициировал единственный, по сути, кандидат на пост главаря «ДНР» Денис Пушилин, которого очень поддерживает Кремль.

«Что мы имеем в итоге? Массовое увольнение руководителей и квалифицированных управленцев. Попадая в ситуацию, когда тебя как раба на галере приковывают кандалами к веслу, не дают возможности выехать к близким и ограничивают твою свободу», — констатирует автор (стиль написания сохранен. — Авт.).

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«Видя такое отношение, люди просто покидают территорию, устраивают свою жизнь в новом месте. И самое обидное, что продолжение и усугубление такого отношения выбивает с территории квалифицированных и активных в первую очередь, оставляя пенсионеров и молодёжь (у которых тоже начинает заканчиваться тренд на военные и госуправленческие специализации, желание просто покинуть территорию)», — описывает он реалии в фейковой «республике».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новый «премьер-министр ДНР» ликвидирует преступный синдикат Захарченко.

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