Украина

Опасность на дорогах: украинцев предупредили о надвигающихся сильных дождях и шквалистом ветре

На Украину надвигаются сильные дожди и шквалистые ветры, поэтому водителям следует проявлять бдительность на дорогах 24−25 октября. Такое предупреждение разместили в корпорации «Укравтодор» на странице в Facebook.

«Уважаемые водители, сообщаем об ухудшении погодных условий! 24−25 октября ожидается резкое изменение погодных условий — в западных, центральных, местами северных и Харьковской областях. Просим водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышать скорость»,— говорится в сообщении.

В госкорпорации уточняют, что согласно информации Гидрометцентра Украины, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.

В частности, в ночь на 25 октября в Киеве и Киевской области ожидается дождь и мокрый снег, в связи с чем жителям столицы и столичной области рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, а также не парковать у больших деревьев свои авто.

Напомним, что о снижении температуры воздуха и ухудшение погоды рассказывала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, похолодание будет постепенным — в середине недели средняя температура воздуха составит плюс 9−15 градусов, в затем похолодает до 7−12 градусов. Ночью не исключены заморозки.

В то же время непогода не задержится надолго: начиная с выходных, 27−28 октября, ожидается улучшение погодных условий — еще одно «бабье лето». Синоптики прогнозируют солнечную погоду и потепление до +17 градусов на большей части территории страны, говорится в сюжете ТСН.

«Теплые дни захватят еще и начало следующей недели (с 29 октября)»— говорится в сюжете.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стабилизации погоды действительно можно ждать к концу недели — в небе появится солнце и принесет относительное потепление.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter