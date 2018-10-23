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Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды
В ближайшие дни в Украину придут ветра и дожди с мокрым снегом, будет наблюдаться снижение температуры воздуха. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В среду „ныряющий“ циклон с северо-запада Европы принесет в Украину дожди, на западе — с мокрым снегом. Плюс сильный ветер, в западных областях — очень сильный», — пишет Диденко.
В среду температура воздуха в течение дня на западе, севере и в Винницкой области составит + 4 + 9 градусов, в центральных областях — + 6 + 11 градусов, на востоке и юге — 9 — 14 градусов со знаком «+».
В Киеве завтра также будет господствовать циклон.
По словам синоптика, он «ворвется» в столицу с дождем и северо-западным ветром, температура воздуха не превысит + 6 + 8 градусов.
Этот же прогноз подтверждает и Укргидрометцентр. 24, 25, и частично 26 октября ожидается понижение температуры и дожди, временами с мокрым снегом.
Все же эта резкая перемены погоды ненадолго. К выходным, по прогнозам Диденко, осадков станет меньше, выйдет солнце и везде ощутимо потеплеет.
Как пишет синоптик, облачную погоду во вторник, 23 октября обусловил атмосферный фронт.
«Через Киев идет тоненькая полоска — это атмосферный фронт, который сегодня побудет причиной облачности и небольших дождей на западе и севере Украины. На первом свежем фото со спутника», — уточняет она.
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня днем в западных, местами и в северных областях, небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
«Ветер западный, 7−12 м / с, на западе страны отдельные порывы 15−20 м / с. Температура 7−12 °, в южных и восточных областях 12−17 °. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура 0−5 ° тепла», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
На 8:30 утра в Киеве было 5 градусов тепла. Атмосферное давление 746 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 76%
Во второй половине дня в столице ожидается местами небольшой дождь, температура 8−10 со знаком «+».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что октябрь 2018 года ознаменовался в Украине несколькими температурными рекордами.
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