Украина

Зима уже пришла: в сети показали фото занесенных снегом Карпат

В ночь на 24 октября в Карпатах выпал снег. Холодный циклон из Скандинавии принес в украинские горы мокрый снег, а на высокогорье — сильные снегопады. Замело самый высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат.

Это уже не первый снежный покров в Карпатах. 25 сентября первый раз после лета снег шел на горе Поп Иван.

Как сообщают очевидцы, снегопад продолжается.

Увидели снег и по другую сторону Карпатских гор — в Буковеле, но гораздо меньше. Там на склонах еще можно рассмотреть зеленую траву.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, 24−25 октября, в Карпатах ожидаются метели, налипание мокрого снега. Снежный покров может достигать высоты 10−15 см, в высокогорье — до 30 см.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в ближайшие дни в Украину придут ветра и дожди с мокрым снегом, будет наблюдаться снижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, украинцев ожидает теплая и дождливая зима, хотя в отдельные дни будут и 20-градусные морозы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter