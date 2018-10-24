Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зима уже пришла: в сети показали фото занесенных снегом Карпат

10:38 24 октября 2018   212
Карпаты
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 24 октября в Карпатах выпал снег. Холодный циклон из Скандинавии принес в украинские горы мокрый снег, а на высокогорье — сильные снегопады. Замело самый высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат.

Это уже не первый снежный покров в Карпатах. 25 сентября первый раз после лета снег шел на горе Поп Иван.

Как сообщают очевидцы, снегопад продолжается.

Увидели снег и по другую сторону Карпатских гор — в Буковеле, но гораздо меньше. Там на склонах еще можно рассмотреть зеленую траву.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, 24−25 октября, в Карпатах ожидаются метели, налипание мокрого снега. Снежный покров может достигать высоты 10−15 см, в высокогорье — до 30 см.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в ближайшие дни в Украину придут ветра и дожди с мокрым снегом, будет наблюдаться снижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, украинцев ожидает теплая и дождливая зима, хотя в отдельные дни будут и 20-градусные морозы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины